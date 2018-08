As reuniões semanais da Câmara Municipal de Formiga voltaram nessa segunda-feira (6). Os trabalhos plenários do Legislativo ficaram paralisados por duas semanas, devido ao recesso no meio de ano.

Na reunião de volta aos trabalhos, uma proposta foi votada e aprovada pelos vereadores, o Projeto de Lei Complementar 32/18. A proposição visa igualar os cargos de coordenador de processamento e controle de pagamento e coordenador de processamento e cadastro geral ao cargo de coordenador de cadastro e atualização de dados de pessoal, “pois possuem o mesmo grau de complexidade, executam funções afins além de possuírem a mesma denominação hierárquica”, destaca a justificativa que acompanha a proposta.

Ainda durante a sessão, entrou em tramitação o Projeto de Lei 205/18, que institui a Semana Municipal “Por Uma Cidade Sem Trotes”. A proposta é de autoria do vereador Flávio Martins/PSC e tem o objetivo de conscientizar a população sobre os prejuízos causados pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento a emergências.