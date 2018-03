A última edição da revista do Unifor-MG, Conexão Ciência, divulgou uma entrevista, realizada pelo seu coeditor, Dr. Heslley Machado Silva, com os editores da mundialmente renomada revista norte-americana Science.

Heslley Machado destacou que foi um grande privilégio arguir aos editores da Science sobre os caminhos para uma publicação de altíssimo nível. “Os profissionais não se furtaram a nenhuma indagação”, afirmou o docente.

O professor do Unifor-MG considera que é uma leitura muito interessante para todos os alunos e professores que almejam publicar em um periódico de tão alto nível e desejam uma carreira acadêmica frutífera.

Os editores da Science apontaram os temas mais “quentes” no campo científico, inclusive os que atraem a atenção internacional na pesquisa brasileira. A Science e a britânica Nature são consideradas as mais prestigiadas publicações acadêmicas do mundo.

Os alunos e professores do Centro Universitário de Formiga estão convidados a submeterem artigos na Conexão Ciência.

Acesse a Revista Conexão Ciência no site www.uniformg.edu.brna seção ‘Periódicos’ e conheça um pouco sobre a pesquisa internacional de ponta.