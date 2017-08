A licitação para escolher a empresa responsável pela revitalização do Parque Doutor Leopoldo Corrêa (Praia Popular) foi realizada em junho.

De acordo com a Prefeitura, a obra não começou imediatamente em razão de o Ministério do Turismo não repassar à Caixa Econômica Federal sua parte do convênio.

A pasta enviou a verba nesta semana e o banco emitiu ordem de pagamento no valor de R$117.550, que corresponde à metade do recurso oriundo do Ministério. Com isso, nessa terça-feira (29), a Caixa emitiu ordem de serviço autorizando a MChaves a iniciar as obras de revitalização da Praia Popular. Os trabalhos devem começar na semana que vem.

A empresa iniciará a obra com o terreno já preparado para receber a revitalização. Isso porque em 10 de maio, uma motoniveladora, uma carregadeira e um caminhão basculante foram enviados pela Prefeitura ao parque para iniciar a limpeza do local e para, em seguida, fazer a terraplenagem.

Além do Ministério do Turismo, a revitalização da Praia Popular contará com recursos de outras três frentes: Secretaria de Estado de Obras (Setop), Ministério dos Esportes e de contrapartida da Prefeitura. No total, a obra custará R$1.934.583,72.

A parte da Setop será utilizada para paisagismo (grama), pisos de concreto pré-moldado, quiosques, bar, posto policial, portaria (pórtico), entrada, bancos da praça, equipamentos, parquinho e alambrado. Já a parte do Ministério dos Esportes corresponde à construção de quiosques, banheiros, quadra poliesportiva e quadra de peteca. O montante do Ministério do Turismo servirá para fazer guias de meio-fio, piso de concreto permeável e plantio de árvores. O município ficará responsável pela construção de um campo society.

O prefeito Eugênio Vilela visitou a Praia Popular, nesta terça, e confirmou que o local já está pronto para receber a revitalização. “A recuperação do parque é um sonho dos formiguenses que está próximo de ser realizado. Era parte nossa deixar o local preparado para receber os trabalhos e assim já está. Agradeço à nossa equipe pela limpeza e terraplenagem realizados. Agora, é aguardar que a obra seja concluída”.