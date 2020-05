A revitalização da praça José Martins Vieira e da quadra esportiva Wilson Vilela Lopes (Patetê) no bairro Padre Remaclo Fóxius foi concluída.

A solenidade de inauguração está marcada para sexta-feira (15) às 9h e será restrita aos envolvidos no processo, sem a participação do público, em virtude da pandemia do novo coronavírus.

A população de Formiga poderá acompanhar o descerramento das placas, ao vivo, por meio da página no “Facebook” da administração municipal https://www.facebook.com/prefeituraformiga/.

A praça José Martins Vieira e a quadra Wilson Vilela Lopes passaram por reformas e receberam novas pinturas.