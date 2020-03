Na próxima semana, será entregue à população formiguense a obra de revitalização do Mirante do Cristo.

Na tarde desta quinta-feira (26), o prefeito Eugênio Vilela, acompanhado do secretário de Obras, Fábio Rezende, visitou o local para verificar os últimos detalhes da obra.

Devido ao Decreto de Emergência em Saúde, assinado pela Administração Municipal em virtude da pandemia do coronavírus, o Executivo prepara uma cerimônia de inauguração restrita aos envolvidos no processo, sem a participação do público. No entanto, os moradores da Cidade das Areias Brancas poderão acompanhar o descerramento da placa, ao vivo, por meio da página no “Facebook” da atual gestão (https://www.facebook.com/prefeituraformiga/).

O Mirante do Cristo é um monumento histórico e foi inaugurado no dia 6 de junho de 1971. O terreno, de acordo com documentos históricos, foi doado pelo formiguense Rubens Garcia e seus familiares durante a gestão do então prefeito Luís Rodrigues Belo Primo (1963-1967). A estátua do Cristo Redentor, colocada no alto do morro, foi esculpida por Geralda Cândida e mede 13 metros.