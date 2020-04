Na quarta-feira (8), às 16h, será entregue à população formiguense, a obra de revitalização do Mirante do Cristo.

Devido ao Decreto de Emergência em Saúde, assinado pela administração municipal em virtude da pandemia do coronavírus, o Executivo prepara uma cerimônia de inauguração restrita aos envolvidos no processo, sem a participação do público.

No entanto, a população de Formiga poderá acompanhar o descerramento da placa, ao vivo, por meio da página no “Facebook” da atual gestão (https://www.facebook.com/prefeituraformiga/).

O Mirante do Cristo é um monumento histórico e foi inaugurado no dia 6 de junho de 1971. O terreno, de acordo com documentos históricos, foi doado pelo formiguense Rubens Garcia e seus familiares durante a gestão do então prefeito Luís Rodrigues Belo Primo (1963-1967).