Por meio de denúncia, no início da noite desse domingo (1º), a Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo na comunidade rural de Morro Cavado, em Formiga.

O denunciante informou à PM, a arma poderia ser alvo de furto por criminosos ou usada para tentar contra a vida de outras pessoas.

De posse das informações, os militares foram até o local e efetuaram a apreensão de um revólver calibre 22, além de 15 munições intactas do mesmo calibre, que estavam guardados no curral do sítio.

A ocorrência foi acompanhada pela esposa do dono da arma, que não estava na propriedade rural naquele momento.

Os materiais foram encaminhados à delegacia.