A Prefeitura de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, informou que possui estoque de sedativos para pacientes intubados com Covid-19 apenas até o fim da tarde desta sexta-feira (16).

Sem uma posição oficial do Estado e do governo federal sobre a chegada de novos medicamentos, o município estuda um plano alternativo: serão utilizados sedativos que não são rotina para essa finalidade.

De acordo com a Prefeitura, como o principal medicamento usado para pacientes em estado grave com Covid, o Midazolam, está em falta, o município pretende aplicar sedativos de efeitos secundários, ou seja, são medicamentos que não são rotina no procedimento de intubação, mas que também poder ter esse efeito. “É o chamado Plano B, única alternativa possível no momento. Como essa é a primeira vez que esses medicamentos serão utilizados com a finalidade de sedação, não temos como avaliar, no momento, o tempo de duração do estoque”, explicou.

Os bloqueadores neuromusculares também estão em estado preocupante na cidade e devem durar até domingo (18). “Não conseguimos mais nenhum empréstimo, troca ou doação. O tempo de duração real desses medicamentos depende do número de pacientes a serem assistidos. Se o número de pacientes aumentar, os estoques acabarão mais rápido”, ressaltou o executivo municipal.

Caos

Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, o estoque dos medicamentos que compõem o chamado kit intubação também está crítico. Segundo a prefeitura da cidade, alguns medicamentos têm quantidade suficiente de uso para dois dias e outros têm estoque para cinco dias.

A cidade informou, que por falta de retorno do Governo do Estado sobre o fornecimento dos itens, está buscando outros meios para repor o estoque e evitar faltas. De acordo com o município, a prefeitura estuda o empréstimo de alguns desses remédios com outros municípios, além de manter a negociação com diversos fornecedores para conseguir a entrega dos produtos com mais agilidade. A cidade analisa ainda tomar providências judiciais para tentar restabelecer o fornecimento dos medicamentos e insumos de sedação.

Em Contagem, a situação também não é muito diferente. O estoque de medicamentos pode durar até o fim de semana, dependendo da demanda, segundo a prefeitura. Para atenuar a situação, o município informou que conseguiu comprar uma pequena remessa de medicamentos e tem recebido empréstimo de ampolas de morfina e frascos de anestésicos por meio da rede solidária entre hospitais e municípios.

BH

A Prefeitura de Belo Horizonte informou que também não recebeu nenhuma remessa de medicamentos por parte do Estado e nem informações sobre quantidade A Secretaria Municipal de Saúde destacou que monitora diariamente o estoque de sedativos e bloqueadores neuromusculares e que no momento todas as unidades de urgência do município estão abastecidas. “Mas como o consumo diário é muito alto, o estoque de medicamentos na Rede SUS- BH está em uma situação crítica”, disse por meio de nota.

O prefeito Alexandre Kalil (PSD), inclusive, deve esperar o fim de semana para anunciar a possibilidade de flexibilização das medidas restritivas contra o coronavírus na capital. A Prefeitura aguarda a chegada de insumos e medicamentos destinados à rede hospitalar de Belo Horizonte para a tomada de decisões em relação à reabertura das atividades.

Fhemig

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais informou que por se tratar de uma rede robusta, possui a alternativa de remanejamento do estoque entre as suas unidades. Além disso, o protocolo clínico prevê a substituição de medicamentos similares na falta de algum item. Mas por meio de nota, destacou que o estoque dos medicamentos irá depender da demanda dos pacientes.

Outro lado

Nessa quinta-feira (15), o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, informou que Minas Gerais vai receber, ainda neste fim de semana, uma “grande remessa” de medicamentos que compõe o “kit intubação”. Segundo o secretário, o Estado aguarda medicamentos comprados pelo Ministério da Saúde, vindos de Xangai, na China. O lote estava previsto para chegar em Guarulhos, na noite de ontem, para, em seguida, ser distribuído por via aérea.

Fonte: O Tempo Online