O ex-zagueiro Ricardo Rocha começou a trabalhar no Cruzeiro nessa segunda-feira (9). Indicado por Vanderlei Luxemburgo para ser o diretor técnico do clube, o profissional foi apresentado aos jogadores e, de acordo com o treinador, chega para “deixar o ambiente mais leve”.

“O Ricardo Rocha, dentro que vocês falaram de astral, é um ambiente que ele consegue deixar mais leve, foi assim na Copa do Mundo (de 1994) que o Brasil ganhou com eles. Ele não podia jogar, mas ele estava lá, deixou o ambiente mais leve. Ele consegue”, disse Luxa, que deseja ter Ricardo Rocha como uma ‘ponte’ entre ele e os jogadores.

Luxemburgo disse que deseja repetir no Cruzeiro o que já fez no Palmeiras nos anos 1990. “O Ricardo Rocha é uma coisa que eu já fiz com seu Valdir de Moraes, acho que foi na segunda passagem do Palmeiras, em 1996, era até um consultor técnico. O Muricy está no São Paulo também nessa função”, ressaltou.

“O diretor executivo, diretor técnico são importantes. O diretor técnico está mais envolvido, na parte técnica, categorias de base, com os jogadores que vierem a ser contratados, acompanhamento dos jogadores lá embaixo. É fundamental essa função no futebol. Um ex-jogador, em uma função que ele possa conversar com o técnico na parte técnica e tática”, finalizou.