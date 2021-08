O município do Rio de Janeiro inicia nesta quinta (26) a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes sem deficiência. Hoje é o dia das meninas com 17 anos de idade, enquanto nesta sexta (27) será a vez dos meninos com a mesma idade, de acordo com calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.

No sábado (28), será feita uma repescagem na qual poderão se imunizar todas as pessoas com 17 anos ou mais.

Na semana seguinte, o calendário prossegue com as meninas de 16 anos (dia 30), os meninos de 16 anos (dia 31), a repescagem para quem tem 16 anos ou mais (dia 1º de setembro), meninas de 15 anos (dia 2) e meninos de 15 anos (dia 3).

Em todos esses dias, está permitida a vacinação, em primeira dose, para pessoas com deficiência, grávidas, puérperas e lactantes com 12 anos ou mais. Também está sendo aplicada a segunda dose de acordo com programação prevista.