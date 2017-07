A partir de outubro, o Rio de Janeiro contará com voo direto para Lima, no Peru. O anúncio foi feito nessa quarta-feira (5) pela Latam, que já iniciou as vendas das passagens para a nova rota.

De acordo com a Latam, o voo LA2419 decolará do Galeão às 20h45 de terça e quinta-feira, sábado e domingo e pousará na capital peruana às 23h (horário local). O percurso inverso será realizado pelo voo LA2418 às 9h15 (hora local) nos mesmos dias, com pouso no Rio às 17h30. Segundo a Latam, a duração do voo é de 5h15. Se houvesse a conexão em Guarulhos, por exemplo, o tempo de viagem seria de 8h30.

A viagem pela nova rota, que terá início em 31 de outubro, será feita em aeronaves Airbus A319, com capacidade para 12 passageiros em classe Premium Economy e 126 na cabine econômica.

A Latam destacou que a rota Galeão-Lima faz parte da ampliação de sua oferta de voos a partir do Rio de Janeiro. No dia 2 de julho, a aérea estreou o voo direto entre o Galeão e Orlando, na Flórida. São três voos semanais (quartas-feiras e sextas-feiras às 22h50 e aos domingos às 11h05). O retorno de Orlando acontece às quintas-feiras, aos sábados e domingos, sempre às 22h10 (hora local).

“Estamos aproximando a Cidade Maravilhosa de importantes destinos turísticos, que também são relevantes mercados emissores de viajantes para o Brasil”, disse o CEO da Latam Airlines Brasil, Jerome Cadier, em comunicado enviado à imprensa.