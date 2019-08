O resultado do terceiro Levantamento de Índice Rápido para Aedes Aegypiti (LIRAa) do ano, que indica o nível de infestação do mosquito transmissor da dengue, zica e chikungunya na cidade foi divulgado nessa terça-feira (13), pela Secretaria de Saúde.

De acordo com o setor de Endemias, a pesquisa, realizada entre os dias 05 ao dia 09 de agosto, constatou que o município está em médio risco, com índice de infestação predial de 2,9. O segundo levantamento feito teve o resultado de 4,7. Sendo assim, houve uma queda de 1,8. As estatísticas apontam que, com resultado de 0 a 0,9, a cidade enquadra-se na situação de baixo risco; de 1,0 a 3,9 é médio risco; acima de 4,0 é considerado alto risco.

O levantamento foi realizado em 1.835 imóveis (residências, terrenos baldios, comércio, entre outros) e 96% dos focos do mosquito transmissor da dengue foi encontrado em residências. “Estamos em um período de seca e frio, momento em que, provavelmente, era para apontar um índice baixo de infestação do vetor, mas o levantamento nos mostra outra realidade para o nosso município. A quantidade de recipientes com larvas positivas para Aedes aegypti dentro das casas é alta, quase atingindo a marca de 100%, isso mostra integralmente a preferência do mosquito para desovar em ambiente residencial e o quanto a população ainda não se preocupa o suficiente com a prevenção que é simples e eficaz”, comentou André Paixão, educador em Saúde.

Confira os bairros com maior presença do Aedes aegypti, de acordo com o LIRAa: