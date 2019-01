Cerca de 24 mil pessoas estão sendo retiradas pelo Corpo de Bombeiros das áreas sob risco em Brumadinho . A informação foi divulgada pelo porta-voz do Cobom de Minas Gerais, tenente Pedro Aihara. Às 5h30, uma sirene alertou para o risco de rompimento de uma nova barragem da Mina Córrego do Feijão, a Barragem VI

.

Entre as áreas sob risco estão o Parque da Cachoeira, Pires e bairro Novo Progresso. “As áreas para onde as comunidades estão sendo levadas são as áreas previstas no plano de ação de emergência da barragem. O Corpo de Bombeiros permanece com todas as aeronaves de prontidão, para se for necessário deslocar equipes ou mesmo realizar ações de resgate e salvamento”, disse o tenente.

Segundo o porta-voz, por enquanto, os bombeiros estão focando seus esforços na evacuação e, por isso, os trabalhos de busca e salvamento de vítimas da Barragem I, que rompeu na última sexta-feira (25) foram suspensos.

IMPRIMIR