Mais três cidades estão na rota da lama em Minas. No cenário de rompimento da barragem Sul Superior, em Barão de Cocais, na região Central, o risco é para os municípios de Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo. Já em relação ao reservatório Forquilha I, em Ouro Preto, é Belo Horizonte quem pode ser atingida.

Segundo o jornal Hoje em Dia, no caso da capital, nem os mais de 100 quilômetros que separam a estrutura localizada no município histórico dos bairros Maria Tereza e Beija-Flor, na zona Norte da metrópole, serão suficientes para evitar os impactos. A onda de rejeitos pode atingir o córrego do Onça e, com a elevação do nível da água, alagar 248 casas, estima a Defesa Civil municipal.

Diante de uma ruptura, o prazo para a chegada da lama em BH, segundo a Vale, é de pelo menos 11 horas. Ainda assim, moradores da área não estão totalmente tranquilos.

Comerciante da rua dos Moreiras, no bairro Beija-Flor, onde residem cerca de cem famílias, Rodrigo Nepomuceno afirma que a comunidade participará em peso do simulado programado para este sábado (25). São aproximadamente 800 pessoas.