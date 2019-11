Depois de ter seu nome citado por Eduardo Bolsonaro na CPMI da Fake News, Rita Cadillac resolveu se pronunciar publicamente e dar uma resposta ao deputado federal que é filho do presidente Jair Bolsonaro. Em sua fala, Eduardo Bolsonaro havia dito que a ex-atriz pornô gostava de fazer filmes eróticos, durante uma provocação ao também deputado Alexandre Frota. Na ocasião, Bolsonaro citou os filmes que os dois fizeram juntos.

Leia também: Lacombe chama a Globo de mentirosa e sai em defesa de Bolsonaro

arrow-options Reprodução/Instagram Rita Cadillac





“Primeiramente, não estou aqui com cunho político de partido nenhum. Nem A, nem B, nem C, nem D. Estou aqui sim, pra fazer uma reclamação. Pra fazer um pedido como mulher guerreira, trabalhadora e honesta. Que aos 65 anos está ralando ainda. Então senhor excelentissimo Eduardo Bolsonaro, o senhor citou meu nome na CPI da fake news e eu me senti muito humilhada. O senhor me citou dizendo que eu gosto de filmes e eu não gosto e nem gostei de fazer filme nenhum desse cunho que o senhor falou”, disse Rita Cadillac .

Visivelmente indignada no vídeo, Rita Cadillac explicou que fazia filmes adultos por necessidade. “Eu fiz sim e não me envergonho porque eu fiz por dinheiro, por que eu tinha filho, tenho netos. Eu trabalho sozinha desde os meus 16 anos que eu me sustento. Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho marido, não tenho nada. Sou eu sozinha, uma mulher que trabalha sozinha, pra se defender, pra se sustentar”, contou.

Leia também: Felipe Neto diz que Carlos Bolsonaro ameaçou sua mãe e ele rebate: “Histérico”

Em seu discurso, Rita relembrou as dificuldades enfrentadas para conseguir trabalhar com pornografia : “Eu não acho bonito o que o senhor falou porque eu não gostei não. Eu não gosto. Pegue todas as minhas entrevistas desde a primeira até hoje e o senhor vai ver o que eu sempre falo. Eu tive de beber muito a ponto de ter coma alcoólico pra poder fazer esses filmes porque não é da minha índole. Mas era um dinheiro que eu precisava pra ter a minha casa e ajudar o meu filho a ter a casa dele”, lembrou a ex-atriz que encerrou o vídeo pedindo mais respeito ao deputado .

arrow-options Reprodução/Instagram Rita Cadillac





Leia também: Globo é detonada por poderosos da Band e da RedeTV; saiba o motivo

“Peço que me respeite, se o senhor sabe da minha história, o senhor tem que me respeitar, se o senhor não sabe vai estudar, vai ver. Eu não ofendo ninguém, nunca ofendi e não ofendo. Não estou aqui pra ofender e nem por nada não. Só estou aqui falando porque eu ouvi e isso me machucou muito. E eu acho que se eu ficar quieta, vai falar que eu não estou nem aí e eu estou sim, eu gosto de respeito, eu sou uma mulher e é só isso que eu quero. Respeito com Rita Cadilac, Rita de Cássia Coutinho”, exigiu Rita Cadillac .

Assista ao vídeo na íntegra: