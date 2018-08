Em menos de dois dias, 27 tiroteios foram registrados em várias regiões do Rio de Janeiro. Só na manhã desta terça-feira (14), foram pelo menos cinco confrontos em comunidades. O levantamento foi feito pelo aplicativo Onde Tem Tiroteio (OTT).

Os confrontos foram registrados nos seguintes municípios:

No Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio, criminosos armados atacaram a base principal da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da região. Por causa dos tiros, a avenida Niemeyer ficou fechada por quase duas horas. Um PM foi baleado no pescoço e socorrido ao hospital.

Policiais do Batalhão de Choque chegaram à região do Vidigal para reforçar o patrulhamento. Eles tiveram o apoio de um blindado para entrar na comunidade.

Durante o tiroteio desta terça, moradores da região relataram momentos de pânico em redes sociais.

“A gente fica pensando: o morador sai pra trabalhar, comprar seu pão na padaria, pagar suas contas, vai comprar um remédio na farmácia e se deparamos com uma cena dessa de tiros em plena luz do dia e a qualquer hora”.

Outro morador da comunidade, que mora perto da Unidade de Polícia Pacificadora atacada por criminosos, descreveu o que ocorreu em uma rede social.

“Aqui na minha casa que fica de frente pra UPP pegou tanto do tiro que só Deus pra nós proteger. Quebrou a janela da casa do meu sogro entrou bateu nas coisas que estavam em cima da geladeira, quebrou tudo. Como a pessoa fica nessa situação?”, relatou o morador.

Vidigal pode ter reflexos de situação na Rocinha

Segundo o major Ivan Blaz, porta-voz da Polícia Militar, a situação no Morro do Vidigal era de aparente tranquilidade no fim da manhã. Ele afirmou que a UPP do Vidigal tinha uma vida de tranquilidade, mas, após eventos traumáticos na comunidade da Rocinha, o Vidigal convive com reflexos dessa ação.

“Na verdade, o que tivemos foi um ataque à base. São os chamados tiros de fustigação, tiros que foram disparados contra a unidade e, depois, os marginais correm para o interior da mata. Houve uma necessidade de apoio de fogo ali mas, ainda assim, foi prestado o socorro ao policial e está tudo mais tranquilo nesse momento”, disse o major.

“Há um deslocamento de marginais nessa área de mata que liga a comunidade da Rocinha ao Vidigal. As ações são feitas, mas estamos falando de um maciço muito grande e toda e qualquer movimento de tropa nessas comunidades gera uma instabilidade no terreno”, completou.

O major disse ainda que a PM estuda se o ataque dos criminosos era para motivar a saída do bando por outro ponto da favela.

Forças armadas fizeram operação na Zona Oeste

Nesta manhã, homens do Exército também realizaram cerco às comunidades do Rola e Antares, na Zona Oeste, depois de um fim de semana de tiroteios que interromperam serviços de transporte e deixaram dois feridos por balas perdidas.

Os confrontos constantes por lá assustam moradores e o medo virou um sentimento de rotina.

“Às vezes tenho que trabalhar com a mesma roupa do dia anterior porque não tive como voltar para casa pra trocar de roupa. Nada abre mais, as igrejas não têm mais culto, é mais ou menos nesse nível”, lamentou um morador.

No meio do fogo cruzado, estão 500 mil habitantes dessa região. Nesta terça, dezenas de carros das forças de segurança com 1.900 homens das forças armadas circularam pelo bairro. A ação também contou com 140 policiais militares e 45 policiais civis.

Equipes revistaram pessoas, cumpriram mandados judiciais e com apoio de dois helicópteros, fizeram varreduras na mata. No sábado (11), um homem foi ferido na cabeça por estilhaços durante um tiroteio na favela do Rola. No domingo (12), um adolescente de 16 anos levou um tiro de raspão quando saía do trem, na estação de Paciência, no ramal de Santa Cruz. As duas vítimas passam bem.

Tiros no Chapéu-Mangueira

No Morro Chapéu-Mangueira, no Leme, na Zona Sul, moradores disseram ter ouvido disparos desde o fim da madrugada. Por volta das 6h20 desta terça-feira, não havia qualquer movimentação policial na região. As favelas Chapéu-Mangueira e Babilônia recentemente foram alvos de disputas entre quadrilhas rivais do tráfico de drogas.

Operação em Niterói

Na manhã desta terça-feira (14), três suspeitos foram presos em uma operação na comunidade Boa Vista, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. A ação foi desencadeada pelo 12º BPM (Niterói) e pela 76ª DP. Três pistolas também foram apreendidas na comunidade.

