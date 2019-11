Aos 64 anos, Roberto Justus anunciou que será pai pela quinta vez. Ana Paula Siebert, mulher do apresentador, está grávida do primeiro filho do casal.

“Que alegria de poder vivenciar mais uma vez um momento como esse. Quem me conhece sabe o quanto os meus filhos significam para mim. E coroar esse nosso lindo amor com um bebê que vai chegar, é a maior realização de nossa vida. Obrigado Ana Paula Siebert por me proporcionar essa alegria”, escreveu Roberto Justus .

Ana Paula Siebert também comemorou a novidade em suas redes sociais. “O momento mais feliz da minha vida. Nossa família está crescendo”, escreveu ela. Roberto Justus já é pai de Fabiana, de 33 anos, e Ricardo, de 35, do primeiro casamento. Ele também teve Luiza, de 26 anos, do segundo casamento, e Rafaella, de 10, do terceiro matrimônio com Ticiane Pinheiro .