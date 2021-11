Uma rocha de cerca de três metros caiu em cima de uma casa após o deslizamento de terra em Ipatinga, no Vale do Aço, na noite desse sábado (20).

A queda provocou o desabamento das paredes e da laje da cozinha. Apesar do susto e dos danos, ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros foi feita uma vistoria na casa e constatado que não havia risco iminente de queda.

No entanto, as duas pessoas que moram no local, foram orientadas a deixar a residência até que ela seja avaliada pela Defesa Civil da cidade.