O evento começou às 8h com o hasteamento das bandeiras e execução dos hinos Nacional e da cidade de Formiga.

A abertura dos Desfiles ficou por conta dos atiradores do TG 04-030 que sempre emocionam os presentes.

Em seguida foi a vez do Patronato São Luiz e dos Escoteiros.

Logo após, alunos e professores das escolas municipais de Formiga se apresentaram. Além da inovação na fanfarra, as instituições de ensino trouxeram para o desfile grande diversidade de temas, abordando a importância da educação, da inclusão e do respeito.

Os jovens do Capítulo Areias Brancas da Ordem DeMolay também se fizeram presentes e se manifestaram contra o despotismo, intolerância e corrupção.

As escolas estaduais Aureliano Rodrigues Nunes, Professor Joaquim Rodarte, Jalcira Santos Valadão (Escola Normal) e Doutor Abílio Machado (Polivalente) também desfilaram. Trazendo para o evento temas ligados à história do Brasil e com excelentes fanfarras, as escolas empolgaram a população que já lotava as calçadas da rua Barão de Piumhi e da praça Getúlio Vargas e se manteve firme, prestigiando o desfile apesar do forte calor e clima seco.

Desfilaram ainda, agentes prisionais da Penitenciária de Formiga que em 2017 completou sua primeira década de instalação no município.

Para encerrar evento cívico, foi realizado desfile de carros antigos que atraiu apaixonados e surpreendeu o público.

O desfile foi acompanhado, do palanque, por diversas autoridades civis e militares. Além do Prefeito Eugênio Vilela e sua esposa, estiveram presentes parte do secretariado municipal e os vereadores Wilse Marques, Evandro Donizeth da Cunha (Piruca), Marcelo Fernandes, Sidney Ferreira.