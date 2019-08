Um acidente com um Bitrem foi registrado na manhã desta quinta-feira (29) na BR-354.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a carreta com placa de Arcos, carregada de milho, seguia sentido Bambuí/Iguatama.

Na altura do km 441, já no município de Iguatama, as rodas do primeiro semi-reboque travaram e pegaram fogo.

O condutor de 64 anos parou no acostamento e foi auxiliado por terceiros, que utilizaram de um caminhão pipa para apagar as chamas. Ninguém se feriu.