Por volta das 7h da manhã deste sábado (7), a Polícia Rodoviária Estadual registrou um acidentes com vítimas feridas no km 427 da BR 354, nas proximidades da Comunidade Rural de Abacaxis, em Bambuí.

O acidente envolveu um Fiat Uno emplacado em Bambuí, conduzido por um homem de 47 e uma carreta de Campo Belo, que trafegava de Bambuí para Iguatama, conduzida por um homem de 29 anos.

De acordo com a PRE, o veículo de passeio se encontrava estacionado fora da pista de rolamento, estando o seu condutor fora do carro quando visualizou duas rodas traseiras do último eixo do semirreboque de uma carreta vindo na direção dele.

Uma das rodas do semirreboque atingiu em cheio o lado esquerdo da traseira do Uno ferindo o passageiro (irmão do condutor do veículo), de 41 anos que estava assentado no banco traseiro do carro.