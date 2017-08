Após uma noite de terça-feira repleta de manifestações nas estradas mineiras, chegando a oito pontos de interdição, os caminhoneiros voltaram a tomar conta das rodovias que cortam o Estado na manhã desta quarta-feira (2). Os atos contra o aumento de impostos sobre os combustíveis acontecem em três pontos da BR-040, em Sete Lagoas, Ribeirão das Neves e Congonhas, e na BR-251, na altura de Francisco Sá, no Norte de Minas.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os atos começaram ainda na madrugada, por volta das 4h30, tanto em Congonhas quanto em Sete Lagoas, ambas cidades da região Central de Minas. Na primeira cidade, o trânsito está totalmente interditado no sentido Belo Horizonte e parcialmente no sentido Rio de Janeiro.

Já em Sete Lagoas, a princípio a informação era de que o trânsito estava totalmente interditado no sentido Brasília, porém, desde as 7h a faixa da esquerda passou a ficar liberada para veículos de passeios, motocicletas e ônibus em ambos os sentidos da rodovia.

Os caminhoneiros também protestam no km 511 da BR-040, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O ato teve início por volta das 5h30 e interdita completamente o trânsito para quem segue no sentido à capital mineira e apenas para caminhões no sentido Brasília.

Madrugada

Em Francisco Sá, no Norte do Estado, os manifestantes deram início aos protestos ainda durante o dia de terça-feira e continuaram interditando completamente a BR-251 durante toda a madrugada. A PRF de Montes Claros informou que os caminhoneiros estão na altura do km 504 e chegaram a liberar o trânsito em alguns momentos, mas continuam protestando na manhã desta quarta.

Outra manifestação chegou ao fim no início desta manhã também na BR-040, desta vez em Conselheiro Lafaiete, na altura do km 627. Os caminhoneiros liberaram totalmente a pista, ainda de acordo com a PRF.

No fim da noite de terça, a BR 262, que estava fechada no km 413, em Igaratinga, também acabou liberada pelos manifestantes.

Confira os locais onde os caminhoneiros protestam:

BR-040

– Ribeirão das Neves, km 511

– Sete Lagoas, km 466

– Congonhas, km 607

BR-251

– Francisco Sá, km 504