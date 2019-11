Rodrigo Faro decidiu compartilhar com seus seguidores alguns detalhes de sua mansão em São Paulo (SP). No domingo (03) ele publicou uma foto ao lado da esposa, Vera Viel , mas o que chamou atenção foi o fato de que o casal tem dois vasos sanitários no banheiro.

