O senador Rodrigo Pacheco (MG), líder do Democratas, assegurou, nessa quinta-feira (23), repasse de quase R$ 90 mil para a pavimentação de ruas no bairro Mangabeiras, em Formiga.

O valor, que já está na conta de Prefeitura, refere-se à emenda parlamentar de Pacheco cujo valor total é de R$ 223 mil e foi destinado, especificamente, para projetos de melhorias na infraestrutura da cidade.

Desse total, R$134 mil já haviam sido pagos ao município e, nessa quinta-feira, o senador conseguiu a liberação do restante dos recursos para beneficiar a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores do Mangabeiras.

Mesmo com a crise instalada no país por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19), Rodrigo Pacheco continua trabalhando para atender as principais reivindicações da população formiguense. Na última quarta-feira, o senador indicou R$ 1 milhão, em recursos extras do Ministério da Saúde, para reforçar as ações de prevenção e enfrentamento da Covid-19 no município.