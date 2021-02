Antes de iniciar a sessão de debates temáticos semipresencial com a presença do ministro da Saúde, nesta quinta-feira (11), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (Democratas-MG), disse que a presença de Eduardo Pazuello no Plenário da Casa representa um momento para esclarecer as dúvidas sobre o cronograma de enfrentamento da pandemia da covid-19 aos senadores e à sociedade brasileira.

A expectativa de Rodrigo Pacheco é que a sessão possa oferecer um prognóstico do ministério da Saúde em relação à imunização da população.

“É fundamental que haja a vacina o mais rapidamente possível, é o que mais a sociedade espera e o Senado da República exige. Vamos buscar essa solução em um ambiente de diálogo, respeito recíproco, mas com eficiência na solução desse problema”, afirmou o presidente do Senado aos jornalistas.

Eduardo Pazuelo foi convidado por senadores para explicar as dificuldades que o país tem enfrentado para agilizar a imunização da população contra a doença e indicar quais medidas estão sendo adotadas pela pasta para promover a vacinação em todo o país. O requerimento de convocação por convite do ministro é de autoria da senadora Rose de Freitas (MDB-ES).