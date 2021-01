O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) já conta com 68% dos votos necessários para se eleger presidente do Senado Federal no biênio 2021-2022. A eleição do sucessor de Davi Alcolumbre (DEM-AP) na Mesa Diretora acontecerá em 2 de fevereiro deste ano.

Ao todo, são 28 senadores que já se comprometeram a votar em Pacheco, contando o próprio pré-candidato. Esse número foi possível após cinco partidos anunciarem o apoio ao senador mineiro: PSD (11), Pros (3), Republicanos (2), PT (6) e PSC (1). Esses dois últimos anunciaram apoio nessa terça-feira (12/01).

Além dessas legendas, o Democratas, partido de Pacheco e do atual presidente do Senado, conta com cinco representantes na Casa. Para ser eleito, o candidato precisa de 41 dos 81 votos.

A base aliada de Pacheco vai além do Senado. O Palácio do Planalto, por meio do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), também já declarou que tem a confiança do senador mineiro na disputa e no comando da Casa para os próximos e últimos dois anos do atual mandato de Bolsonaro.