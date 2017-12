A eleição da nova mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde foi realizada na quarta-feira (6). Os conselheiros reelegeram, por aclamação, a chapa presidida por Rogério Iunes (proprietário dos laboratórios São Luis). A votação foi feita em reunião extraordinária, realizada no plenário da Câmara Municipal.

“Nosso principal objetivo é auxiliar, orientar e fiscalizar a Secretaria Municipal de Saúde quanto ao uso de verbas públicas. O Conselho estreita a relação entre o Executivo e o cidadão, trabalhando em parceria com a secretaria para obter sempre o melhor para o usuário”, comentou Rogério.

Além de Rogério, a mesa diretora é formada por Ronan de Castro (vice-presidente), Vitória Márcia (1ª secretária) e Luciano Duque (2º secretário). A próxima reunião do Conselho Municipal de Saúde será realizada no dia 19 deste mês, na Câmara Municipal.

Denise Mota

Na ocasião, o presidente do órgão apresentou a nova secretária municipal de Saúde, Denise Mota, aos conselheiros. “Continuarei com os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos pelo antigo secretário, José Geraldo Pereira, junto ao Conselho. Podem contar com minha dedicação e transparência total à frente da pasta”, comentou Denise.