O governador Romeu Zema acompanhou nesta quarta-feira (13/11), na sede da Fundação João Pinheiro, em Belo Horizonte, o módulo I do Programa de Desenvolvimento de Lideranças (PDL), voltado aos subsecretários de Estado. O objetivo do projeto, que integra o Transforma Minas, é valorizar e desenvolver competências específicas para cargos de liderança, entre elas orientação para resultados, resiliência diante de desafios, engajamento de pessoas, comunicação, entre outras.

Durante sua participação, Romeu Zema relatou aos subsecretários suas experiências como gestor e destacou a necessidade de os líderes terem contato direto com os seus liderados. Ele ainda pontuou os objetivos buscados com o Transforma Minas.

“Os subsecretários são importantíssimos na estrutura do Estado. Eles têm capacidade de multiplicar o conhecimento que queremos disseminar na máquina pública e esse treinamento vai dar a ele ferramentas importantes para mudar essa cultura, fazendo com que os resultados esperados cheguem ao povo mineiro, com melhorias na Saúde, Educação, Segurança e em todos os serviços prestados ao povo mineiro. O Transforma Minas está no contexto de que queremos que a máquina pública se profissionalize. Vejo que o Estado é um celeiro de talentos, mas a má política se encarregou de deixar esses talentos abafados. Estamos dando agora oportunidades para essas pessoas aflorarem e mostrar como são competentes”, afirmou Romeu Zema.

“Sempre fui um gestor que tive contato com a equipe e passei experiências. Conversar e escutar as pessoas é o caminho. Estamos juntos e quero que nosso Estado venha se tornar mais eficiente. O Estado não visa lucro, mas podemos usar os recursos da forma mais eficiente possível”, completou o governador, que teve a oportunidade de discutir metas e estratégias com os presentes durante as dinâmicas realizadas em grupo.

O treinamento é coordenado pela Fundação João Pinheiro, enquanto a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) é responsável pelo Transforma Minas. O secretário da Seplag, Otto Levy, pontuou a importância do líder em uma equipe. “A gente conta com vocês e esperamos que, com esse programa, definamos metas e aperfeiçoemos as características de liderança de cada um, para que tenham um trabalho ainda mais efetivo e produtivo, com melhores resultados para o Estado”, disse.

Nesta fase do PDL, estratégia e o papel do líder na gestão foram alvo do treinamento. O professor da Aliança, Tadeu Barreto, participou das dinâmicas. Com a conclusão deste módulo, iniciado na terça-feira (12/11), será apresentado pelos subsecretários um plano de entregas, com as metas de cada setor. Como parte desse processo, coube a cada um dos gestores indicar, por exemplo, quais os projetos estratégicos do governo em que sua atuação está inserida, como é possível contribuir e as entregas prioritárias de sua pasta.

No início de novembro, o governador, o vice-governador Paulo Brant e o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, se reuniram com secretários e subsecretários de Minas, na Cidade Administrativa, para lançar o PDL, que é uma segunda etapa do Transforma Minas.

Primeira fase

O Transforma Minas é um programa de atração e pré-seleção, desenvolvimento e acompanhamento de desempenho de profissionais selecionados para cargos de liderança na administração pública.

Até o momento, 140 lideranças já foram escolhidas por meio do programa. Há ainda 16 processos seletivos em andamento. Até 2022, terão sido 325 vagas abertas.

O programa é fruto de Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo de Minas e a Aliança, iniciativa que reúne organizações do Terceiro Setor.