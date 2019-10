

Romeu Zema se reúne com grupo de pais para discutir realidade de escolas estaduais

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, se reuniu nesta quarta-feira (30/10) com um grupo pais de alunos de escolas estaduais de diversas regiões do estado para ouvir as demandas e falar sobre as principais medidas adotadas pelo Governo de Minas até o momento. Esse é o terceiro encontro de pais com a secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna. A ideia é que as reuniões aconteçam a cada bimestre e funcionem como uma espécie de termômetro da efetividade das políticas públicas adotadas e das necessidades de cada região.

Durante o encontro, Zema destacou algumas medidas adotadas neste ano para melhorar o sistema educacional no estado. “Sabemos que ainda falta muito para termos uma educação estadual ideal em Minas Gerais. Mas estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance, apesar de todas as dificuldades financeiras enfrentadas. Já desenvolvemos ações que visam melhorar a infraestrutura, como o “Mãos à Obra na Escola”, e também destinamos uma verba maior para a merenda, com o objetivo de melhorar a alimentação das crianças”, afirmou.

O governador também ressaltou a importância dos encontros periódicos para aproximar o poder público de quem vive a realidade no dia-a-dia. “Fico muitíssimo satisfeito por ver que esse grupo tem dado resultados, que esse diálogo está acontecendo. Espero que, em breve, possamos acabar com a parte do conserto e começar a do planejamento, para conseguir pensar no futuro, e não apenas corrigir os erros do passado”, disse.

A secretária Julia Sant’Anna afirmou que os encontros são importantes para difundir as propostas do governo no interior e promover ações mais efetivas. “Selecionamos pais e mães engajados para fazer as reuniões bimestrais. Criamos essa dinâmica porque o grupo tem sido colaborador na construção de políticas públicas e esses pais atuam como importantes multiplicadores em suas regiões, com uma capacidade enorme de mobilizar outros pais em todo o estado”, explicou.

Na reunião, o grupo de nove representantes, das cidades de Unaí, Juiz de Fora, Divinópolis, Montes Claros, Alfenas, Uberaba, Ituiutaba e Belo Horizonte, tratou temas como transporte escolar, infraestrutura, alimentação, cursos técnicos profissionalizantes e escola em tempo integral.

Uma das mães participantes afirmou que já foi possível notar, na prática, a diferença provocada pelo investimento na merenda. “A minha filha quase não comia, dizia que não gostava. Agora ela já está até elogiando. Realmente, melhorou muito”, pontuou Pauline Rey Quesada de Souza Ferreira, de Alfenas.

Já o pai Marques Alves Fonseca destacou a necessidade de melhorias no refeitório da escola onde a filha estuda, em Montes Claros. “Realmente está precisando de intervenções. Gostaria de pedir que antecipem a solução dessas questões, tratem como uma prioridade. Eu vejo como positivo que, logo no começo do governo, vocês tenham essa preocupação de colocar a casa em ordem”, salientou.