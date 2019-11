O governador Romeu Zema visitou, nesta terça-feira (5/11), a Secretaria de Estado Desenvolvimento Social (Sedese). Desde o início de sua gestão, Zema tem visitado todos os órgãos e secretarias para conhecer de perto o trabalho das áreas, além de conversar e ouvir sugestões dos servidores públicos.

A visita começou no gabinete da secretária Elizabeth Jucá, onde o governador foi recepcionado por subsecretários e superintendentes, entre eles o subsecretário de Esportes, José Francisco Filho, o Pelé; e o superintendente de Integração, Henrique Carvalho. Eles falaram sobre o trabalho realizado na Sedese e a estrutura da secretaria.

Em seguida, acompanhado da secretária, Romeu Zema percorreu todo o 14º andar do prédio Minas, onde fica a Sedese, conhecendo um pouco de cada subsecretaria e cumprimentando os servidores. O governador recebeu as boas-vindas e tirou fotos com os funcionários.

“É uma satisfação enorme visitar a Sedese. Mesmo tendo uma carreira iniciada na iniciativa privada, sei perfeitamente da importância do fator humano em tudo. Temos de dar igualdade e oportunidade para todos. E sei que o trabalho de vocês é fundamental e visa exatamente isso”, disse.