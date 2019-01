Ronaldinho Gáucho se prepara para vivenciar o mesmo que o amigo Jorginho viveu na pele no último domingo no sol escaldante do Rio de Janeiro: a despedida oficial da bola.

No futebol de areia, R10 foi convidado para o adeus final do jogador Jorginho, três vezes eleito o melhor do mundo.

Craque na areia principalmente no futevôlei, o bruxo não decepcionou na praia e fez três gols na vitória da Seleção Brasileira diante do Japão. E um deles foi uma verdadeira pintura.