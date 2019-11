O contador Ronaldo de Sá assumiu na quarta-feira (6), a presidência da Associação dos Moradores da Região do Engenho de Serra (Amores). O cargo era ocupado pelo vereador Sandrinho da Looping que presidiu a associação durante 5 anos.

Ronaldo de Sá atua junto a Amores desde a fundação da associação em novembro de 2012 e durante este período assumiu o cargo de presidente e conselheiro. “Pretendo contribuir com os trabalhos que Sandrinho realizava. Conto com o apoio de todos os moradores e da diretoria para que possamos realizar uma boa gestão”, comentou Ronaldo.

Sandrinho da Looping desejou sucesso e afirmou que o cargo está em boas mãos. “Foram 5 anos de muita dedicação, contando com o apoio da comunidade e sem nenhum recurso público, tenho a certeza que associação continuará crescendo. Ronaldo é um grande amigo da região e nunca deixou de contribuir e lutar pelas melhorias da comunidade”, finaliza.

A Associação de Moradores da Região do Engenho de Serra é uma associação civil, de direito privado, de caráter social, sem fins lucrativos e com objetivos principais de: representação e defesa dos moradores do bairro; defender ideias e princípios em favor da comunidade, dentre outros.