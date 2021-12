O Cruzeiro será comprado pelo ídolo do futebol mundial Ronaldo Fenômeno, por meio da empresa Tara Sports. O ex-jogador do clube confirmou a negociação em uma transmissão realizada em uma rede social ao lado do presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues. A XP Investimentos, grupo que fez a intermediação do negócio, soltou um comunicado à imprensa informando que a lenda do esporte investirá R$ 400 milhões ao longo dos próximos anos e será sócio majoritário da SAF celeste, com 90% das ações.

Em um vídeo publicado no Instagram, o presidente Sérgio Santos Rodrigues comentou a negociação. “Alô, Nação Azul, o Fenômeno está de volta e agora com nosso Pedro Mesquita, da XP, para trazer esta alegria para vocês. Uso a frase muito bonita que o pessoal do Ronaldo colocou: ‘o clube que revelou o Ronaldo para o mundo, agora o Ronaldo está abrindo as portas do mundo para este clube de novo’. Então, graças a Deus, um trabalho muito bem feito e costurado. Ontem, a gente precisava daquela aprovação para que isso acontecesse. E hoje (18) estamos aqui assinando a nossa intenção de nosso Ronaldo ser o acionista, já conhecido como presidente, agora nosso acionista majoritário do Cruzeiro SAF. Obrigado, Ronaldo, bem-vindo de volta. Obrigado, Pedro Mesquita, por tudo que você fez por nós. Obrigado, XP, estamos na sede da XP em São Paulo, tenho certeza que esse é um projeto para começar a mudar o futebol brasileiro”, disse Sérgio Santos Rodrigues.

Ronaldo Fenômeno pediu o apoio da torcida neste momento. “Feliz demais de ter concluído esta operação. Obrigado, Sérgio, que teve um papel fundamental nisso tudo. Obrigado, Pedro. E dizer que tenho muito a contribuir ao Cruzeiro, levar o clube ao lugar onde ele merece estar, tenho muito trabalho pela frente, peço ao torcedor que conecte ao clube novamente, que vá ao estádio, a gente vai precisar de toda força e união da torcida cruzeirense. A gente tem muito trabalho pela frente, não tem nada a comemorar por enquanto, mas a gente tem muito trabalho e ambição, muita ambição de fazer o Cruzeiro gigante novamente”, disse Ronaldo Fenômeno.

Sócio da XP, Pedro Mesquita explicou a negociação feita em sigilo total e pregou mudança no futebol brasileiro. “Foi uma operação extraordinária, nós nos dedicamos muito para que isso acontecesse, uma negociação que não começou agora. Eu e o Ronaldo estamos conversando há bastante tempo para, como todo negócio bom, manter fechado a sete chaves para que a gente pudesse costurar da melhor maneira. Não é simples fazer um negócio como este, é o primeiro negócio no Brasil. Os clubes têm dívidas, e nós temos um compromisso de fazer um futebol diferente no Brasil, que precisa mudar a forma de gestão. E para resolver esta operação precisamos resolver muita coisa, tem uma dívida grande do Cruzeiro, tem toda uma negociação, é o início dessa nova trajetória. E quando a gente analisa Ronaldo e Cruzeiro, para mim, é muito diferente de um investidor que vai chegar com dinheiro no clube. Ele vai chegar com um projeto grandioso de marketing, que vai levar o Cruzeiro para o mundo e levar o Cruzeiro para outro patamar. Realmente, foi um negócio enviado por Deus”, afirmou Pedro Mesquita, da XP.