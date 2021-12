As primeiras ações do grupo de trabalho estabelecido por Ronaldo Fenômeno em sua chegada à administração do Cruzeiro incluem a necessidade de estabelecer uma nova política salarial no clube para a sustentabilidade e eficiência do projeto. A equipe do Fenômeno vem conduzindo um processo de investigação de informações da Raposa, a chamada duo diligência. Com as primeiras informações apuradas, algo que já vinha sendo falado sobre a dinâmica de gestão do clube voltou à tona, os contratos estabelecidos pelo Cruzeiro, classificados como ‘impagáveis e irresponsáveis’.

O jornalista Pedro Ivo Almeida, dos canais Disney, traz a informação de que o Fenômeno quer que cortes sejam feitos, a começar na redução da folha do futebol em dois terços do valor atual. A ideia do grupo já é adaptar os vínculos atuais dentro deste sistema. Quem não concordar, terá seu contrato rescindido. Para Ronaldo e seus representantes, somente um choque de gestão deste nível poderia operacionalizar o Cruzeiro.

Quanto a greve estabelecida pelos atletas neste ano e os atrasos externados pelo grupo, estimava-se que a folha do elenco celeste chegava a R$ 2,6 milhões. É preciso lembrar que o clube fez movimentações no mercado nesta intertemporada para a contratação de jogadores, nove nomes foram anunciados pelo clube antes da venda de 90% das ações para o Fenômeno: o goleiro Jailson, os zagueiros Maicon Roque e Sidnei, o lateral Pará, os volantes Filipe Machado e Pedro Castro, os meias João Paulo e Fernando Neto, além do atacante Edu. O nome do zagueiro Matheus Silva também foi lincado ao Cruzeiro, com um acordo verbal estabelecido.

Está previsto um aporte inicial de R$ 80 milhões de Ronaldo ao Cruzeiro em 2022, com este valor podendo chegar a R$ 100 milhões. É preciso lembrar que o clube está em situação calamitosa, pois para sobreviver nos últimos anos precisou adiantar muitas de suas receitas das mais diversas fontes, como patrocínio e cotas de TV.