O Cruzeiro anunciou na manhã deste domingo (2) que o atacante Ronaldo testou positivo para Covid-19. Por isso, o ‘Fenômeno’ não estará presente nas comemorações de aniversário de 101 da Raposa.

No comunicado, o clube afirma que o sócio majoritário do clube está com sintomas leves e, por orientação médica, ficará em repouso e isolamento social. Uma série de programações estava prevista para este domingo. Entre elas, encontros com sócios e coletiva de imprensa. Ronaldo também almoçaria com o empresário Pedro Lourenço, principal patrocinador celeste.

“O Fenômeno sente muito por não poder participar das atividades previstas para os próximos dias, mas em breve divulgaremos a nova agenda de sua chegada a Belo Horizonte, da Live com o Sócios 5 Estrelas, do encontro com os Sócio Torcedores e coletiva de imprensa.