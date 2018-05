Da redação – Últimas Notícias

O Rotaract Club de Formiga realizará no dia 19 deste mês, às 20h, uma Noite de Massas.

O evento, que será realizado na sede do Rotary, será open food. Serão servidos diversos tipos de macarrão como lasanha, macarrão na chapa, macarrão a bolonhesa, macarrão ao molho branco e também opção vegetariana.

A Noite de Massas contará ainda, com duas atrações musicais.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do Instagram (@rct_formiga) no valor de R$15. Crianças de 8 a 12 anos pagam meia entrada e para crianças com menos de 8 anos a entrada é franca.

O evento é de caráter beneficente e toda a renda arrecadada será destinada para uma família que reside no bairro Santo Antônio e vivencia uma situação de vulnerabilidade social.

A Noite de Massas ocorrerá no Rotary Club, localizado na rua José do Patrocínio, 753, bairro Alvorada. Mais informações com Lucas pelo telefone (37) 99956-0874.