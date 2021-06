Mais uma edição da Campanha de Cobertores do Rotary Club de Formiga, realizada anualmente no inverno, foi encerrada com sucesso, beneficiando inúmeras famílias carentes, com 116 cobertores.

Com as doações dos rotarianos, de empresas e de pessoas da comunidade, foi possível ajudar 25 famílias assistidas pelo Grupo de Ação Social Padre Clemente, do bairro São Judas e também pessoas assistidas pela Missão Marta e Maria, pela Casa Divina Misericórdia, e pelo Lar São Francisco de Assis (Asilo de Formiga).

Com as doações feitas em dinheiro, o Rotary adquiriu cobertores em lojas de Formiga, prestigiando o comércio local.

Agradecimentos

“Estamos gratos por contribuirmos para o bem. Mais uma vez, superamos as expectativas, e os cobertores chegaram a quem realmente precisa”, destacou o presidente do Clube, Raimundo de Paula Andrade.

“Com o coração aquecido, em nome de todos os rotarianos do nosso Clube, agradeço imensamente a todas as pessoas e empresas que nos ajudaram nessa campanha, seja com dinheiro, divulgação ou trabalho”, ressaltou a jornalista e diretora e Imagem Pública do Rotary Club de Formiga, Lenir Campos.

Período

A campanha, que começou no início de maio, estava prevista para durar um mês, porém se estendeu até o dia 20, quando rotarianos entregaram cobertores aos líderes das entidades citadas. A primeira remessa de cobertores foi entregue às famílias da comunidade São Judas, no dia 6 deste mês.

Os rotarianos contaram com o apoio dos adolescentes e jovens do Interact e do Rotaract, de Formiga.

Fonte: Rotary Club

Fotos: divulgação Rotary Club

Fotos: divulgação Rotary Club

Fotos: divulgação Rotary Club Fotos: divulgação Rotary Club