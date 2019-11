O Rotary Club Areias Brancas Oeste doou um trator motocultivador ao Banco Municipal de Alimentos (BMA) de Formiga.

Nesta terça-feira (12), durante reunião, membros do Rotary receberam a visita do secretário de Desenvolvimento Humano, Rui Palomo e do coordenador do Banco de Alimentos, Anuar Teodoro.

Na ocasião, eles assinaram o termo de cessão de um tratorito motocultivador (tobata) que será utilizado no preparo do solo nas unidades do Projeto Horta Urbana. O equipamento agrícola foi adquirido através da renda obtida na realização do Trilhão, promovido pelo Rotary, em outubro.

Anuar destacou que a máquina facilitará os trabalhos de preparação do solo nas hortas do BMA. “Essa doação irá contribuir também para fornecer alimentos de qualidade às famílias assistidas pelo projeto. Ficamos felizes por esta parceria”, disse.