Redação Últimas Notícias

Os moradores do bairro Novo Horizonte tiveram o abastecimento de água interrompido nesta semana. De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), o problema ocorreu devido ao roubo dos fios da bomba d´água e de um rompimento na adutora.

Segundo a autarquia, foram roubados cerca de 100 metros do fio responsável pelo funcionamento automático da bomba que leva água até o reservatório do bairro. “Com os cortes que fizeram, aconteceram curtos-circuitos na rede, o que ocasionou a paralisação do bombeamento de água”, informou o diretor da autarquia, Flávio Passos.

Já o vazamento da adutora ocorreu na confluência da rua Antônio Rodrigues com Terezinha Rosalina de Souza.