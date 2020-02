Dois casos de suspeita do coronavírus Covid-2019 estão em investigação no Rio Grande do Sul, conforme a atualização do Ministério da Saúde, nesta quinta-feira (13). A nova suspeita é de uma criança de dois anos, de Novo Hamburgo.

Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, a menina esteve em viagem na China e apresentou sintomas já ao retornar ao Brasil. Ela recebeu atendimento em uma clínica de Novo Hamburgo, mas foi liberada e está em isolamento domiciliar.

Outro caso investigado no estado é de uma mulher de 56 anos em Porto Alegre. A suspeita foi divulgada no último sábado (8).

