A rua Flauzino Vaz, no bairro Água Vermelha, ficará interditada a partir de sábado (19), até que as obras de drenagem pluvial e recomposição do pavimento estejam prontas. A determinação da Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está atendendo a um pedido de moradores da via para evitar transtornos no local.

A via vinha passando por obras. A empresa Vigama, de Montes Claros, descumpriu cláusulas do contrato, o Executivo notificou oficialmente a Vigama, rescindiu o contrato e já está providenciando a abertura de licitação para contratação de outra empresa que solucionará o problema. Com isso, as atividades estão temporariamente paralisadas.

Na semana passada, alguns transtornos foram registrados na rua devido às chuvas que atingiram Formiga. Para resolver a situação, a Secretaria de Obras adotou medidas emergenciais no local.