A rua Geraldo Roberto de Oliveira que cedeu na segunda-feira (18), no bairro Ouro Verde após a chuva, segue interditada.

Na manhã desta quinta-feira (21) a Defesa Civil emitiu um alerta para os motoristas que trafegam pela região. O tráfego de veículos está proibido na via, mas as placas de sinalização de risco têm sido retiradas por pessoas não identificadas. “É importante manter a sinalização. A rua está interditada para garantir a segurança dos moradores e transeuntes”, informou a coordenadora do órgão, Vera Moreira.

A Prefeitura informou que “está buscando mecanismos para solucionar o problema, apesar do período chuvoso” e solicita o apoio e a compreensão dos moradores da região.