A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, realizou nesta sexta-feira (25), a manutenção de cinco vias sem calçamento em Formiga: ruas 12, Joaquim Antônio Lopes e Professor Franz, que ficam no bairro Alto da Praia; Rua Maria José Vaz, no Recanto da Praia, e Rua Paraíba, no Alvorada.

As máquinas trabalharam nessas vias retirando excesso de terra e nivelando o chão por onde transitam os moradores.