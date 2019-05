Redação Últimas Notícias

Neste sábado (25) a Prefeitura de Formiga dará início às obras de recuperação das vias da cidade. O trabalho terá início no Centro da cidade.

As primeiras vias a receber o recapeamento serão a João Vaz e a Silviano Brandão. Neste sábado a João Vaz será interditada a partir das 11h. No domingo (26) a interdição ocorrerá na rua Silviano Brandão.

Na próxima semana, as obras ocorrerão no bairro Alvorada. As ruas Marciano Monserrat, Bias Fortes e o entorno da praça Padre Clemente receberão as obras de manutenção.