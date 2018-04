Recursos

Para as ruas do Balbino Ribeiro e Cidade Nova serão investidos R$1. 300 milhão. De acordo com a Prefeitura, a maior parte desses recursos veio de emendas parlamentares de deputados federais. Desse total, R$250 mil foram destinados por Renato Andrade, R$300 mil por Leonardo Quintão e R$750 mil por Jaiminho Martins. Além disso, há outros R$500 mil que serão investidos na pavimentação das demais ruas do bairro Balbino Ribeiro não contempladas nesta primeira etapa de obras. Desse total, R$250 mil foram destinados pelo deputado federal Renato Andrade e R$250 mil pelo deputado federal Toninho Pinheiro. A licitação para esta obra será no segundo semestre.

Para pavimentar da rua no Nova Vista, foram destinados recursos da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop), por intermédio do deputado estadual João Leite, no valor de R$106.982,60. Já para as duas ruas do Santa Tereza, a Prefeitura aplicará recursos próprios no valor de R$166.163,26.

Segundo a administração municipal, as obras deverão ser realizadas tão logo a concorrência seja homologada e o dinheiro depositado em conta pela Caixa Econômica Federal que já aprovou o projeto apresentado pela Prefeitura.

O assessor de engenharia da Secretaria de Obras, Júlio César Eustáquio, é quem está à frente da tramitação dos documentos junto à Caixa Econômica Federal. Segundo ele, assim que o processo licitatório for realizado, haverá um prazo de cinco dias para recurso e, caso não haja manifestação, a empresa vencedora assina o contrato para os serviços. “Com tudo pronto e formalizado, encaminho a documentação à Caixa, que emitirá a ordem de serviço e liberará o dinheiro para início das obras”, explicou.

As empresas interessadas em participar do processo licitatório devem acessar o edital no site da Prefeitura de Formiga.

Listagem das ruas:

Bairro Balbino Ribeiro da Silva: Alamanda, Íris da Praia, Caládio, Sálvia, Filodentro, Bromélia, Gengibre Azul, Cipó de São João, Begônia e Petúnia.

Bairro Cidade Nova: avenida José de Oliveira e rua Wilson José Barbosa.

Bairro Nova Vista: Joaquim Leonel de Oliveira.

Bairro Santa Tereza: ruas dos Professores e dos Motoristas.