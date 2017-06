Em breve, cumpridos os devidos trâmites, ruas do bairro Geraldo Veloso deverão ser recapeadas. O prefeito Eugênio Vilela e o vereador Sidney Ferreira conseguiram, junto ao deputado federal Renato Andrade, R$250 mil para a realização da obra.

O recurso virá do Programa Planejamento Urbano, do Ministério das Cidades, e chegará aos cofres do município por meio de emenda parlamentar. Para que a Prefeitura receba a verba, é preciso seguir os trâmites legais, com a apresentação do projeto e processo licitatório para a contratação da empresa que ficará responsável pela obra.

“O recebimento desse recurso é uma importante vitória para os formiguenses. O dinheiro será utilizado em uma região que precisa de mais atenção e carinho. E essa atenção e esse carinho que queremos dar ao destinar os recursos ao Geraldo Veloso. Quero agradecer ao Renato Andrade por ser tão atencioso com Formiga e ao Sidney pela parceria na conquista dessa verba”, ressaltou o prefeito Eugênio Vilela.