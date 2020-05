As ruas Rio Tocantins e Rio Tapajós, no bairro Mangabeiras, estão sendo pavimentadas.

As obras, desejo antigo dos moradores, foram custeadas por meio de emendas impositivas do deputado federal Zé Silva, articulada pelo vereador Mauro César, e do então deputado federal Rodrigo Pacheco, intermediada pelo vereador Evandro Donizeth (Piruca), nos valores de R$228.553,71 e R$181.190,17.

Na tarde dessa segunda-feira (18), o prefeito Eugênio Vilela esteve no local conferindo os trabalhos.

Fonte: Decom