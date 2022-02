A administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, informa que a partir desta sexta-feira (11), as ruas Custódio José Soares, no Quinzinho e Dr. Ênio José Batista, no Centro sofrerão alteração no sentido de circulação.

A Rua Custódio José Soares atualmente é uma via de mão dupla com estacionamento permitido em ambos os lados, com a nova adequação a rua passará a ser sentido único da rua João Pedrosa para avenida Paulo de Brito.

A rua Dr. Ênio José Batista no Centro também é, atualmente, uma via de mão dupla, mas com estacionamento permitido em apenas um dos lados, com a nova adequação a Rua passará a ser sentido único da rua Dr. Teixeira Soares para rua Quintino Bocaiúva.

Essas alterações têm como objetivo proporcionar maior segurança aos usuários e tornar mais dinâmico o fluxo de veículos.