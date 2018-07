As obras de recapeamento de ruas no Novo Horizonte chegaram ao fim e a Prefeitura de Formiga já iniciou o serviço em outro bairro. Como prometido, as máquinas seguiriam para outras localidades e Santa Luzia foi o escolhido para receber o novo asfalto.

O prefeito Eugênio Vilela e o secretário de Obras, José Ronaldo do Couto, acompanharam os serviços, iniciados nesta sexta-feira (20) pela empresa Pavidez.

Conforme informou o prefeito, as máquinas permanecerão até o final do recapeamento das ruas com buracos no bairro.