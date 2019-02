Depois do leite derramado, pouco adianta debruçar-se sobre o estrago para sabermos de quem é a culpa: do balde furado, do banquinho quebrado, do ineficiente retireiro, da vaca inquieta ou ainda, do patrão.

Aqui em Minas está comprovado que mais uma vez, o capital falou mais alto e uma parcela considerável da nossa população foi e ainda é sabidamente colocada em risco mais que previsível, para que, ao final, se der “zebra”, o Estado e a União, contando com a parceria do Judiciário, passem uma borracha no ocorrido e fechem os olhos, inclusive, para o que todo mundo sabe que ainda está por vir, se as tais barragens à montante e destinadas a contenção de rejeitos continuarem sendo adotadas como solução mais econômica mas de eficácia duvidosa, pelas grandes mineradoras que operam no Estado. Tudo com o aval dos competentes órgãos governamentais, inclusive das tais agências reguladoras e de outros penduricalhos oficiais.

Se de um lado as ações das companhias, como no caso presente, as da Vale, despencam nas bolsas nacionais e internacionais, bastou que se noticiasse a prisão de alguns engenheiros que convenhamos, não passam de paus mandados dentro das estruturas das mesmas, para que o “mercado”, senhor de tudo, desse início a um movimento de recuperação, prevendo que se de fato as medidas agora prometidas resultarem em redução nas atividades minerárias, a cotação mundial, pela ação da lei de oferta e procura, certamente será majorada e assim sendo, o “prejú” econômico, provavelmente, se anulará.